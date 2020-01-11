Макрон посетит Украину с официальным визитом
11 января, 2020, 15:11
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину с официальным визитом
Об этом сообщает Офис президента Украины.
О визите Макрона стало известно после разговора, состоявшегося 11 января между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Когда именно состоится визит французского лидера в Украину пока неизвестно.
- Напомним, 9 декабря 2019 года на полях Нормандского саммита состоялась двусторонняя встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном.
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