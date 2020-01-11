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Espreso.tvОбществоМакрон посетит Украину с официальным визитом

Макрон посетит Украину с официальным визитом


фото: AFP
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Украину с официальным визитом

Об этом сообщает Офис президента Украины.

О визите Макрона стало известно после разговора, состоявшегося 11 января между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время. Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Когда именно состоится визит французского лидера в Украину пока неизвестно.

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