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Espreso.tvОбществоЗеленский и Макрон завершили двустороннюю встречу

Зеленский и Макрон завершили двустороннюю встречу


фото: president.gov.ua
Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных для наработки видения завершения войны на Донбассе. Макрон, как принимающая сторона, ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров", - говорится в сообщении.

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