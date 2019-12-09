Зеленский и Макрон завершили двустороннюю встречу
9 декабря, 2019, 17:18
Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном
Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.
"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных для наработки видения завершения войны на Донбассе. Макрон, как принимающая сторона, ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров", - говорится в сообщении.
- Напомним, что после Нормандского саммита вечером 9 декабря должна состояться двусторонняя встреча Зеленского с Путиным.
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