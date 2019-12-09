Зеленский и Макрон завершили двустороннюю встречу

9 декабря, 2019, 17:18

Завершилась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

Об этом сообщает пресс служба Офиса президента.

"Это была первая двусторонняя встреча в рамках переговоров, запланированных для наработки видения завершения войны на Донбассе. Макрон, как принимающая сторона, ознакомил Зеленского со сценарием и форматом проведения переговоров", - говорится в сообщении.