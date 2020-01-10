Иран обнародовал видео с черным ящиком самолета МАУ

10 января, 2020, 12:55

В сети появилось видео с черным ящиком самолета МАУ, который 8 января разбился в Иране

Соответствующее видео распространил иранский телеканал IRNN.

Сообщается, что на данном видео изображены черные ящики самолета МАУ. Кроме того, глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что будет трудно получить данные бортовых самописцев из-за повреждения.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be "intact" pic.twitter.com/8LJGIFpPng - BBC Monitoring (@BBCMonitoring) 10 января 2020 г.

Он также в очередной раз заявил, что авиакатастрофа МАУ произошла не в результате ракетного удара.

Напомним, ранее представитель власти Ирана заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может занять от одного до двух лет . Также сообщалось, что Тегеран намерен самостоятельно получить данные самописцев, что может занять до двух месяцев.