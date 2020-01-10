Иран заявил, что на расследование авиакатастрофы самолета МАУ может уйти два года

10 января, 2020, 12:31

Иранский чиновник заявил, что может понадобиться один или два года, чтобы завершить расследование катастрофы украинского самолета возле Тегерана

Об этом сообщает Reuters.

Чиновник заявил, что расшифровка черных ящиков, найденных на месте катастрофы, может занять один или два месяца.

Иран предпочитает сам расшифровывать данные черного ящика, но может при необходимости отправить их в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами, добавил чиновник.