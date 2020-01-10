Иран заявил, что на расследование авиакатастрофы самолета МАУ может уйти два года
10 января, 2020, 12:31
Иранский чиновник заявил, что может понадобиться один или два года, чтобы завершить расследование катастрофы украинского самолета возле Тегерана
Об этом сообщает Reuters.
Чиновник заявил, что расшифровка черных ящиков, найденных на месте катастрофы, может занять один или два месяца.
Иран предпочитает сам расшифровывать данные черного ящика, но может при необходимости отправить их в Россию, Канаду, Францию или Украину, поскольку Тегеран заключил соглашения с этими странами, добавил чиновник.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинский - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- Исследователи Bellingcat определили возможное место запуска ракеты .
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