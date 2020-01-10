Власть должна пойти тем путем, как при расследовании сбивания малазийского Боинга над Донбассом, - Наливайченко

10 января, 2020, 22:00

Об этом он сказал в эфире программы "Дебаты" на Еспресо.TV

"Как человек, который неоднократно работал на месте катастрофы и непосредственно на месте происшествия самолета, я считаю и убежден, что главная обязанность власти - вернуть домой, всем родным погибших. Второе - действительно установить путем расследования причины сбивания самолета и настаивать на привлечении к ответственности, кто бы ни стоял за гибелью ", - сказал Наливайченко.

Он отметил, что власть должна пойти таким же механизмом и путем, как при расследовании сбивания малазийского Боинга над Донбассом.

"Начать через международную следственную группу настоящее расследование с доступом к черным ящикам, к обломкам самолета", - сказал он.