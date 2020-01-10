В Украине закрыли 911 игорных заведений, - ОГП
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Офис генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений", - говорится в сообщении.
Прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.
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Напомним, 19 декабря 2019 г. Верховная Рада провалила в первом чтении голосования за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), который предусматривает работу казино только в пятизвездочных отелях. После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.
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