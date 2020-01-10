 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине закрыли 911 игорных заведений, - ОГП

В Украине закрыли 911 игорных заведений, - ОГП

В Украине была прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Офис генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений", - говорится в сообщении.

Прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игорного оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи" , - отмечается в сообщении.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать