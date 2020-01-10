В Украине закрыли 911 игорных заведений, - ОГП

10 января, 2020, 13:16

В Украине была прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Офис генерального прокурора совместно с правоохранительными органами в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений", - говорится в сообщении.

Прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игорного оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи" , - отмечается в сообщении.