В непризнанной Абхазии проведут новые выборы "президента"
10 января, 2020, 22:52
В непризнанной Абхазии "Кассационная коллегия Верховного суда" признала незаконным решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов
Об этом передают российские СМИ.
Будут назначены новые выборы. В то же время Хаджимба пообещал обжаловать решение суда.
Секретарь "Совета безопасности" Абхазии Мухаммед Килби заявил, что оппозиционеры открыли оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и похитили оружие. С ними ведут переговоры, чтобы они вернули похищенное.
Килби также заявил, что силовое освобождение здания не планируется. До этого абхазские военные уверяли, что не будут вмешиваться в противостояние. Министр обороны Мераб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу. Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку. Тот отказался, но выразил готовность к переговорам.
- Напомним, в самопровозглашенной Абхазии второй день подряд продолжается акция протеста, во время которой представители оппозиции требуют отставки президента. Участники акции утверждают, что на прошлых выборах главы республики "действующий президент" Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют провести новые выборы. В "администрации президента" говорят, что это попытка госпереворота.
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