В непризнанной Абхазии проведут новые выборы "президента"

10 января, 2020, 22:52

В непризнанной Абхазии "Кассационная коллегия Верховного суда" признала незаконным решение Центризбиркома о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов

Об этом передают российские СМИ.

Будут назначены новые выборы. В то же время Хаджимба пообещал обжаловать решение суда.

Секретарь "Совета безопасности" Абхазии Мухаммед Килби заявил, что оппозиционеры открыли оружейные комнаты государственной службы охраны (ГСО) и похитили оружие. С ними ведут переговоры, чтобы они вернули похищенное.

Килби также заявил, что силовое освобождение здания не планируется. До этого абхазские военные уверяли, что не будут вмешиваться в противостояние. Министр обороны Мераб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу. Парламент Абхазии призвал Хаджимбу уйти в отставку. Тот отказался, но выразил готовность к переговорам.