Оккупированная Абхазия: протестующие захватили оружие в "администрации президента"
Об этом со ссылкой на "секретаря совбеза" фейквой "республики" Мухаммеда Килби передает Интерфакс .
"Раскрытые все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО, несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры по возвращению всего похищенного оружия", - заявил он.
Килби также заверил, что штурм захваченного здания пока не планируется.
"Но такие меры не исключаются в будущем. Все зависит от развития ситуации и результатов переговоров, которые, возможно, пройдут в ближайшее время", - добавил он.
Ранее сообщалось, что 9 января несколько сотен протестующих пошли на штурм "администрации президента" в оккупированном РФ Абхазском регионе Грузии.
Они требовали отставки кремлевского ставленника Рауля Хаджимбы и проведения повторных "выборов".
В свою очередь фейковый "президент" уходить не пожелал, а лишь перебрался в свою загородную резиденцию.
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