В Белом доме назвали "нелепой" резолюцию Конгресса по ограничению действий Трампа в Иране

10 января, 2020, 14:15

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что рекомендательная резолюция Конгресса по ограничению действия Трампа в Иране является "глупым решением"

Он также назвал резолюцию "политическим шагом", сообщает Reuters.

"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц и пытается помешать президентской власти защищать Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз", - заявил Гидли.

Напомним, Конгресс США проголосовал за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.

Резолюция несет рекомендательный характер и будет направлена в Сенат.