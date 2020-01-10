В Белом доме назвали "нелепой" резолюцию Конгресса по ограничению действий Трампа в Иране
10 января, 2020, 14:15
Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что рекомендательная резолюция Конгресса по ограничению действия Трампа в Иране является "глупым решением"
Он также назвал резолюцию "политическим шагом", сообщает Reuters.
"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц и пытается помешать президентской власти защищать Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз", - заявил Гидли.
Напомним, Конгресс США проголосовал за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.
Резолюция несет рекомендательный характер и будет направлена в Сенат.
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