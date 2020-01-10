 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Белом доме назвали "нелепой" резолюцию Конгресса по ограничению действий Трампа в Иране

В Белом доме назвали "нелепой" резолюцию Конгресса по ограничению действий Трампа в Иране


фото: nbcnews
Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что рекомендательная резолюция Конгресса по ограничению действия Трампа в Иране является "глупым решением"

Он также назвал резолюцию "политическим шагом", сообщает Reuters.

"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц и пытается помешать президентской власти защищать Америку и наши интересы в регионе от постоянных угроз", - заявил Гидли.

Напомним, Конгресс США проголосовал за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов.

Резолюция несет рекомендательный характер и будет направлена в Сенат.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать