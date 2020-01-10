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Espreso.tvОбществоУкраинские военные сбили беспилотник оккупантов

Украинские военные сбили беспилотник оккупантов

Вчера 9 января в 15 часов украинские военные, которые держат позиции на Приазовском направлении, зафиксировали пролет через линию разграничения двух враждебных беспилотников

Об этом сообщает сайт Министерства обороны.

"Уже над подконтрольной украинским военным территорией с летательных аппаратов начался сброс гранат. Действия в небе смертоносных "птичек" прикрывали из своих огневых точек враждебные пулеметчики", - говорится в сообщении.

Армейцам удалось осуществить несколько метких выстрелов и уничтожить один беспилотный летательный аппарат.

Неблагоприятные погодные условия не дали возможности получить другой вражеский радиоуправляемый квадрокоптер. Он быстро набрал высоту и изменил курс в сторону позиций боевиков.

Обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата переданы следственным органам из состава Объединенных сил для проведения расследования и документирования фактов нарушения Минских соглашений российскими оккупационными войсками.

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