Украинские военные сбили беспилотник оккупантов
Об этом сообщает сайт Министерства обороны.
"Уже над подконтрольной украинским военным территорией с летательных аппаратов начался сброс гранат. Действия в небе смертоносных "птичек" прикрывали из своих огневых точек враждебные пулеметчики", - говорится в сообщении.
Армейцам удалось осуществить несколько метких выстрелов и уничтожить один беспилотный летательный аппарат.
Неблагоприятные погодные условия не дали возможности получить другой вражеский радиоуправляемый квадрокоптер. Он быстро набрал высоту и изменил курс в сторону позиций боевиков.
Обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата переданы следственным органам из состава Объединенных сил для проведения расследования и документирования фактов нарушения Минских соглашений российскими оккупационными войсками.
- По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих.
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