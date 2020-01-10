Штаб ООС заявил о 4 раненых за 9 января
10 января, 2020, 16:51
По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Ранение и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб.
Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.
Сейчас раненные военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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