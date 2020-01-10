Украина объявила РФ ноту протеста из-за визита Путина в оккупированный Крым
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В.Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.
В МИД подчеркнули недопустимость несогласованных визитов российских чиновников в Украину, в том числе на оккупированные Россией территории.
"Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права. #CrimeaIsUkraine", - добавила Зеленко.
В связи с с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина к временно оккупированного Крыма с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста.- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020
Раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020
Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права. #CrimeaIsUkraine- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020
- Напомним, 9 января Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и наблюдал за пусками крылатых ракет "Калибр", способных нести ядерные боеголовки, и гиперзвуковых ракет "Кинжал".
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