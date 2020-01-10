Украина объявила РФ ноту протеста из-за визита Путина в оккупированный Крым

10 января, 2020, 09:00

МИД Украины передал представителям России ноту протеста из-за приезда российского президента Владимира Путина в оккупированный Крым на незаконные военные учения

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом В.Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.

В МИД подчеркнули недопустимость несогласованных визитов российских чиновников в Украину, в том числе на оккупированные Россией территории.

"Еще раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права. #CrimeaIsUkraine", - добавила Зеленко.

В связи с с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина к временно оккупированного Крыма с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста. - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020

Раз подчеркиваем недопустимость несогласованных с Украинской Стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах. - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020

Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права. #CrimeaIsUkraine - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 9, 2020