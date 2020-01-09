Путин в Крыму наблюдал за пусками крылатых ракет
Об этом сообщат Радио Свобода.
По сообщениям, во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр", потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал".
При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", который базируется на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.
На днях турецкие средства массовой информации сообщали об инциденте с этим крейсером, когда он проходил пролив Босфор близ Стамбула: корабль сносило течением на берег, и он оказался неспособен самостоятельно удержать курс, так что ситуацию спасли три турецкие буксира, пришедшие на помощь.
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