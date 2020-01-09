Путин в Крыму наблюдал за пусками крылатых ракет

9 января, 2020, 16:14

Президент России Владимир Путин без объявления очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет, сообщили российские агентства из Севастополя

Об этом сообщат Радио Свобода.

По сообщениям, во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр", потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", который базируется на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

На днях турецкие средства массовой информации сообщали об инциденте с этим крейсером, когда он проходил пролив Босфор близ Стамбула: корабль сносило течением на берег, и он оказался неспособен самостоятельно удержать курс, так что ситуацию спасли три турецкие буксира, пришедшие на помощь.