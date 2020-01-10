Стало известно имя погибшего 9 января бойца ООС

10 января, 2020, 11:26

Погибший 9 января на Донбассе боец был старшим солдатом 28-й Отдельной механизированной бригады

Об этом сообщает пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"С сожалением сообщаем, что сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий", - сообщают военнослужащие.

"Около 23 часов противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице", - говорится в сообщении.

Старшему солдату Николаю Довженко было 23 года.

Военнослужащие соболезнуют родным погибшего.