Стало известно имя погибшего 9 января бойца ООС
10 января, 2020, 11:26
Погибший 9 января на Донбассе боец был старшим солдатом 28-й Отдельной механизированной бригады
Об этом сообщает пресс-служба 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
"С сожалением сообщаем, что сегодня ночью от вражеской пули погиб наш военнослужащий", - сообщают военнослужащие.
"Около 23 часов противник открыл обстрел из стрелкового оружия по нашим позициям, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение. Через несколько часов парень умер в больнице", - говорится в сообщении.
Старшему солдату Николаю Довженко было 23 года.
Военнослужащие соболезнуют родным погибшего.
- Напомним, 9 января на Донбассе погиб боец ООС
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