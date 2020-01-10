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Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен

На Донбассе погиб боец ООС, еще один ранен

В четверг, 8 января, российские оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли по укреплениям Объединенных сил вблизи Павлополя из стрелкового оружия; в районе населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия; рядом с Песками - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Красногоровки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы стреляли по украинским позициям близ населенного пункта Хутор Вильный из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов.

9 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один - получил ранение.

С начала суток 10 января российские оккупационные войска один раз обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинской армии рядом с Марьинкой в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь со стороны Объединенных сил вследствие этого обстрела нет.

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