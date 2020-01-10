США раскрыли детали новых санкций против Ирана

10 января, 2020, 21:44

США ввели санкции против 17 иранских производителей стали и горнодобывающих компаний, а также против 8 физических лиц в ответ на недавние удары по американским базам в Ираке

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело меры против восьми высокопоставленных должностных лиц иранского режима, которые продвигали дестабилизирующие цели режима, а также крупнейших производителей стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые в совокупности ежегодно генерируют миллиарды долларов", - говорится в сообщении.

В частности, санкции введены против 17 иранских производителей металлов и горнодобывающих компаний; сети из трех зарегистрированных в Китае и Сейшельских островах предприятий; судна, занимающегося закупкой, продажей и передачей иранской металлургической продукции, а также поставкой иранским производителям металлов важнейших компонентов для производства металлов.