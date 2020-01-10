США раскрыли детали новых санкций против Ирана
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минфина США.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело меры против восьми высокопоставленных должностных лиц иранского режима, которые продвигали дестабилизирующие цели режима, а также крупнейших производителей стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые в совокупности ежегодно генерируют миллиарды долларов", - говорится в сообщении.
В частности, санкции введены против 17 иранских производителей металлов и горнодобывающих компаний; сети из трех зарегистрированных в Китае и Сейшельских островах предприятий; судна, занимающегося закупкой, продажей и передачей иранской металлургической продукции, а также поставкой иранским производителям металлов важнейших компонентов для производства металлов.
- Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, пообещал "ввести дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима" после того, как Иран нанес ракетные удары по базам в Ираке
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