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Espreso.tvОбществоВ оккупированной РФ Абхазии протестующие штурмовали "администрацию президента"

В оккупированной РФ Абхазии протестующие штурмовали "администрацию президента"

В четверг, 9 января, в оккупированном РФ Абхазском регионе Грузии демонстранты пошли на штурм так называемой администрации президента в Сухуми

Как сообщает Интерфакс, поводом для недовольства демонстрантов стали результаты фейковый выборов "главы республики".

Местная оппозиция настаивает, что кремлевский ставленник Рауль Хаджимба во время голосования не получил поддержки большинства.

В связи с этим участники протеста требовали провести повторные "выборы".

Сначала несколько сотен сторонников оппозиции собрались перед драмтеатром, а затем переместились к "администрации президента" и начали ее штурм, проникая в здание через разбитые окна.

 

В свою очередь сторонники Хаджимбы назвали их действия "государственным переворотом".

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