В оккупированной РФ Абхазии протестующие штурмовали "администрацию президента"
9 января, 2020, 17:25
В четверг, 9 января, в оккупированном РФ Абхазском регионе Грузии демонстранты пошли на штурм так называемой администрации президента в Сухуми
Как сообщает Интерфакс, поводом для недовольства демонстрантов стали результаты фейковый выборов "главы республики".
Местная оппозиция настаивает, что кремлевский ставленник Рауль Хаджимба во время голосования не получил поддержки большинства.
В связи с этим участники протеста требовали провести повторные "выборы".
Сначала несколько сотен сторонников оппозиции собрались перед драмтеатром, а затем переместились к "администрации президента" и начали ее штурм, проникая в здание через разбитые окна.
Митинг возле местной администрации. Людей всё больше и больше. # Абхазия pic.twitter.com/qYsfftQxBc- 25ЕС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל herooftheday10) 9 января 2020 г.
В свою очередь сторонники Хаджимбы назвали их действия "государственным переворотом".
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