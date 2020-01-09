В оккупированной РФ Абхазии протестующие штурмовали "администрацию президента"

9 января, 2020, 17:25

В четверг, 9 января, в оккупированном РФ Абхазском регионе Грузии демонстранты пошли на штурм так называемой администрации президента в Сухуми

Как сообщает Интерфакс, поводом для недовольства демонстрантов стали результаты фейковый выборов "главы республики".

Местная оппозиция настаивает, что кремлевский ставленник Рауль Хаджимба во время голосования не получил поддержки большинства.

В связи с этим участники протеста требовали провести повторные "выборы".

Сначала несколько сотен сторонников оппозиции собрались перед драмтеатром, а затем переместились к "администрации президента" и начали ее штурм, проникая в здание через разбитые окна.

В свою очередь сторонники Хаджимбы назвали их действия "государственным переворотом".