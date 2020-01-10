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Espreso.tvОбщество377 нелегальных АЗС остановили работу, - Гончарук

377 нелегальных АЗС остановили работу, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о ситуации на рынке нелегальных автозаправок

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Нефтетрейдеры во время нашей прошлой встречи отметили проблему нелегальных АЗС, доля которых на рынке составляла почти 25%. Для нас понятна обеспокоенность игроков на рынке по нечестной конкуренции и демпингу со стороны "теневиков", - написал Гончарук.

По инициативе Зеленского начата широкая кампания по ликвидации теневых схем торговли топливом:

  • всего осуществили 2200 проверок силами ГФС, Нацполиции и СБУ;
  • проверили информацию о 1399 нелегальных АЗС: 377 - остановили деятельность; 316 - демонтированы ранее или отсутствуют по адресам; 243 - демонтированы за отчетный период; 463 - оформили лицензию;
  • изъяли из обращения 4 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму 93,4 млн грн, а также оборудования на сумму 94,2 млн грн;
  • открыто производств: 292 - административных, 152 - уголовных.
  • Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине за три недели были закрыты 439 нелегальных автозаправочных станций,
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