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Espreso.tvОбществоГончарук назвал количество закрытых нелегальных АЗС

Гончарук назвал количество закрытых нелегальных АЗС


фото: facebook
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине за три недели были закрыты 439 нелегальных автозаправочных станций

Об этом Гончарук сообщил в facebook.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонны горючего", - написал Гончарук.

Премьер отметил, что к работе привлечены руководство всех областных государственных администраций в стране.

"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - отметил Гончарук.

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