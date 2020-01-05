Гончарук назвал количество закрытых нелегальных АЗС
5 января, 2020, 20:23
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в Украине за три недели были закрыты 439 нелегальных автозаправочных станций
Об этом Гончарук сообщил в facebook.
"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонны горючего", - написал Гончарук.
Премьер отметил, что к работе привлечены руководство всех областных государственных администраций в стране.
"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - отметил Гончарук.
- Напомним, 9 декабря 2019 Алексей Гончарук дал поручение ДФС и правоохранителям до 9 января 2020 решить вопрос теневого оборота горючего.
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