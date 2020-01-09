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Espreso.tvОбществоВ Иране перевернулся пассажирский автобус: десятки погибших и пострадавших

В Иране перевернулся пассажирский автобус: десятки погибших и пострадавших


фото: aa.tr
В результате аварии с пассажирским автобусом в Иране погибли не менее 20 человек, еще 24 пострадали

Об этом сообщает Al Jazеera со ссылкой на местные СМИ.

"По меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили травмы в результате аварии с автобусом в Иране", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пассажирский автобус следовал из Тегерана в город Гонбад, что в 500 км от столицы Ирана, когда произошел смертельный инцидент.

Согласно предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозов автобуса.

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