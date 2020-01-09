В Иране перевернулся пассажирский автобус: десятки погибших и пострадавших
9 января, 2020, 11:37
В результате аварии с пассажирским автобусом в Иране погибли не менее 20 человек, еще 24 пострадали
Об этом сообщает Al Jazеera со ссылкой на местные СМИ.
"По меньшей мере 20 человек погибли и 24 получили травмы в результате аварии с автобусом в Иране", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, пассажирский автобус следовал из Тегерана в город Гонбад, что в 500 км от столицы Ирана, когда произошел смертельный инцидент.
Согласно предварительной информации, авария произошла из-за неисправности тормозов автобуса.
رییس پلیس راه استان مازندران: نقص فنی در ترمز, علت سقوط اتوبوس به دره در محور سوادکوه بود. pic.twitter.com/Ry1dMAhA7E- ILNA / خبرگزاری ایلنا (@ilnanews) 9 января 2020 г.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета. По имеющимся данным, лайнер со 176 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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