В СНБО заявили о 7 версиях авиакатастрофы в Иране
9 января, 2020, 15:14
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о наличии еще трех версий авиакатастрофы в Иране
Об этом секретарь СНБО рассказал Радио Свобода.
Данилов отметил, что всего существует семь версий, но три из них пока являются закрытыми.
"Версий мы имеем семь - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал Данилов.
Напомним, сегодня секретарь СНБО заявил о 4 версиях авиакатастрофы МАУ в Иране. Главные причины - теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражение самолета российской зенитной ракетой ЗРК.
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