В СНБО заявили о 7 версиях авиакатастрофы в Иране

9 января, 2020, 15:14

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил о наличии еще трех версий авиакатастрофы в Иране

Об этом секретарь СНБО рассказал Радио Свобода.

Данилов отметил, что всего существует семь версий, но три из них пока являются закрытыми.

"Версий мы имеем семь - четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", - сказал Данилов.

Напомним, сегодня секретарь СНБО заявил о 4 версиях авиакатастрофы МАУ в Иране. Главные причины - теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражение самолета российской зенитной ракетой ЗРК.