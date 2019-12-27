На Киевщине осужденный умер в колонии
27 декабря, 2019, 22:53
В Киевской области прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения медработником своих обязанностей, что повлекло смерть осужденного в колонии № 35 в Белой Церкви
Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.
Так, осужденный лечился в медицинской части № 35 филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киевской области.
По результатам проверки медучреждения прокуратура выявила многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание.
Чаще всего заключенных лечили препаратами без установления диагноза и назначения врача, а медосмотры или проводили формально, или иногда даже не проводили.
Вопреки высоким рискам заболевания туберкулезом флюорографию проходят далеко не все, хотя аппарат есть.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-