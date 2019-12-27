На Киевщине осужденный умер в колонии

27 декабря, 2019, 22:53

В Киевской области прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного ненадлежащего исполнения медработником своих обязанностей, что повлекло смерть осужденного в колонии № 35 в Белой Церкви

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Так, осужденный лечился в медицинской части № 35 филиала государственного учреждения "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в Киевской области.

По результатам проверки медучреждения прокуратура выявила многочисленные нарушения прав заключенных, отбывающих наказание.

Чаще всего заключенных лечили препаратами без установления диагноза и назначения врача, а медосмотры или проводили формально, или иногда даже не проводили.

Вопреки высоким рискам заболевания туберкулезом флюорографию проходят далеко не все, хотя аппарат есть.