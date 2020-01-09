Усик назвал причину неубедительного дебюта в супертяжелом весе
Об этом Усик заявил на своем YouTube-канале.
По его словам, главной проблемой перед дебютным боем в супертяжелом весе стала замена за четыре дня до боя соперника - нидерландца Тайрона Спонга поймали на допинге, а на ринг против украинца вышел Чазз Уизерспун с США.
"За четыре дня поменялся соперник. Первый, к которому я готовился, оказался нечистым на допинг. Ты за неделю абсолютно ни к чему не подготовишься. Ты можешь просмотреть видео, которое будет делать твой оппонент, но ничему новому ты не научишься. Тем более, если в течение полугода ты готовишься к одному оппоненту, который ниже тебя ростом, в принципе, давит и идет на тебя, работает первым номером. А здесь все меняется на противоположное. Нужно подстраиваться ", - пояснил Усик.
- Напомним, 13 октября 2019 года в Чикаго Усик победил американца Уизерспуна техническим нокаутом в седьмом раунде.
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