"Олимпик" подписал контракт с бывшим вратарем "Динамо"

9 января, 2020, 18:50

Бывший вратарь киевского "Динамо" Артем Кичак присоединился к донецкому "Олимпику"

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контракта с первым новичком команды в зимнее межсезонье, им стал 30-летний голкипер Артем Кичак.

Украинец ранее уже выступал за "Олимпик" в сезоне 2017/2018, и провел в футболке донецкого клуба 9 матчей. Также за свою карьеру успел поиграть в киевском "Динамо", луцкую "Волынь" и будапештский МТК.