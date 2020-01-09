"Олимпик" подписал контракт с бывшим вратарем "Динамо"
9 января, 2020, 18:50
Бывший вратарь киевского "Динамо" Артем Кичак присоединился к донецкому "Олимпику"
Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Донецкий "Олимпик" объявил о подписании контракта с первым новичком команды в зимнее межсезонье, им стал 30-летний голкипер Артем Кичак.
Украинец ранее уже выступал за "Олимпик" в сезоне 2017/2018, и провел в футболке донецкого клуба 9 матчей. Также за свою карьеру успел поиграть в киевском "Динамо", луцкую "Волынь" и будапештский МТК.
- 24 декабря стало известно, что полузащитник киевского "Динамо" Никита Кравченко, в рамках арендного соглашения, проведет ближайшие полгода в донецком "Олимпике".
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