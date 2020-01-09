"Манчестер Сити" ищет замену украинцу Зинченко

9 января, 2020, 10:48

"Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно планирует купить футболиста на позицию левого защитника, на которой выступает украинец Александр Зинченко

Об этом сообщает The Telegraph.

"Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно намерен приобрести минимум двух игроков - на позиции левого и центрального защитников.

Наиболее желательными вариантами на место центрального защитника Пау Торрес из испанского "Вильярреала" и Рубен Диаш из португальской "Бенфики". На позицию левого защитника, на которой выступает Зинченко, рассматривается кандидатура Бена Чиллуела из "Лестера".

23-летний Александр Зинченко сыграл в нынешнем сезоне за "Манчестер Сити" в различных турнирах 14 матчей и забил 1 гол. Его главным конкурентом в борьбе за место на левом фланге обороны команды Хосепа Гвардиолы является француз Бенжамен Мэнди.