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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" ищет замену украинцу Зинченко

"Манчестер Сити" ищет замену украинцу Зинченко


фото: REUTERS
"Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно планирует купить футболиста на позицию левого защитника, на которой выступает украинец Александр Зинченко

Об этом сообщает The Telegraph.

"Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно намерен приобрести минимум двух игроков - на позиции левого и центрального защитников.

Наиболее желательными вариантами на место центрального защитника Пау Торрес из испанского "Вильярреала" и Рубен Диаш из португальской "Бенфики". На позицию левого защитника, на которой выступает Зинченко, рассматривается кандидатура Бена Чиллуела из "Лестера".

23-летний Александр Зинченко сыграл в нынешнем сезоне за "Манчестер Сити" в различных турнирах 14 матчей и забил 1 гол. Его главным конкурентом в борьбе за место на левом фланге обороны команды Хосепа Гвардиолы является француз Бенжамен Мэнди.

  • Напомним, 19 декабря 2019 г. в матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" победил "Оксфорд Юнайтед" со счетом 3: 1, а Александр Зинченко стал лучшим по показателю ТТД.

 

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