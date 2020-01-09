"Барселона" перепутала стадионы в Саудовской Аравии и опоздала на тренировку

9 января, 2020, 12:21

Автобус с футболистами "Барселоны" поехал не в тот стадион в саудовском городе Джидда, где проходят матчи за Суперкубок Испании

Об этом сообщает Goal .

"Барселона" опоздала на тренировку и пресс-конференцию перед матчем с "Атлетико" в рамках Суперкубка Испании, который проводится в Саудовской Аравии в формате "турнира четырех". Водитель автобуса заблудился в Джидде и перепутал стадионы - он понял ошибку и изменил курс, но попал в пробку.

"После небольшого казуса мы знаем город получше. Мы поехали на стадион, где играли "Реал" и "Валенсия". Поэтому опоздали на тренировку и пресс-конференцию", - сказал главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде.

"Барселона" встретится в полуфинале с "Атлетико" сегодня, 9 января. Накануне "Реал" переиграл "Валенсию" 3: 1 и стал первым финалистом Суперкубка Испании.