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Espreso.tvСпорт"Барселона" определилась с трансфертными целями на 2020 год

"Барселона" определилась с трансфертными целями на 2020 год


фото: Reuters
В 2020 году испанская "Барселона" планирует купить новых футболистов в каждую линию

Об этом сообщает Sport.es.

Руководство испанской "Барселоны" провело традиционное совещание, на котором обсуждалась трансферная политика клуба. Была поставлена ​​цель купить по игроку в каждую линию.

Учитывая то, что хорват Иван Ракитич и чилиец Артуро Видаль должны покинуть команды летом, приоритетная цель "Барселоны" - покупка полузащитника. В линию атаки испанцы рассматривают нападающего миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса и форварда ПСЖ Неймара. Определенные вопросы вызывает игра защитников, но покупка защитников является наименее приоритетной

В чемпионате Испании "Барселона" занимает первое место, после 18 туров, в активе команды 39 очков. Следующий матч команда Эрнесто Вальверде проведет с "Эспаньолом". Встреча состоится 4 января.

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