ПриватБанк должен заплатить 22 млн грн заводу Коломойского, - решение суда

9 января, 2020, 16:33

Хозяйственный суд Киева решил взыскать с ПриватБанка 21,85 млн грн в пользу Никопольского завода ферросплавов

Об этом сообщает НВ .

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов. Инициатором был завод. Согласно договору, завод обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в размере 21,8 млн грн. 6 сентября завод досрочно погасил задолженность, хотя суд дал ему на это 12 месяцев. В сентябре НЗФ подал в Хозсуд Киева иск с целью взыскать с ПриватБанка задолженность в размере 21,8 млн грн и 327,7 тыс. грн судебного сбора.

Суд признал исковые требования завода "правомерными и обоснованными".