ПриватБанк должен заплатить 22 млн грн заводу Коломойского, - решение суда
9 января, 2020, 16:33
Хозяйственный суд Киева решил взыскать с ПриватБанка 21,85 млн грн в пользу Никопольского завода ферросплавов
Об этом сообщает НВ .
28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов. Инициатором был завод. Согласно договору, завод обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в размере 21,8 млн грн. 6 сентября завод досрочно погасил задолженность, хотя суд дал ему на это 12 месяцев. В сентябре НЗФ подал в Хозсуд Киева иск с целью взыскать с ПриватБанка задолженность в размере 21,8 млн грн и 327,7 тыс. грн судебного сбора.
Суд признал исковые требования завода "правомерными и обоснованными".
- НБУ впервые выиграл суд против ПриватБанка о связанных компаниях перед национализацией.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести