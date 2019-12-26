НБУ впервые выиграл суд против ПриватБанка о связанных компаниях перед национализацией

26 декабря, 2019, 17:36

Окружной административный суд города Киева отклонил иск ООО "Самтек-Сервис" об отмене решения Национального банка Украины, согласно которому регулятор признал компанию связанным с ПриватБанком лицом накануне его национализации

Об этом сообщает пресс служба НБУ.

Согласно сообщению, суд отказал в удовлетворении иска по двум причинам: во-первых, НБУ наделен полномочиями по принятию решения об определении физических лиц и юридических лиц связанными с банками лицами, во-вторых, ООО "Самтек-Сервис", в соответствии с частью 1 статьи 52 закона Украины "О банках и банковской деятельности", является связанным с ПриватБанком лицом.

"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "ПриватБанк". В настоящее время в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк", - уточнила пресс-служба регулятора.