НБУ впервые выиграл суд против ПриватБанка о связанных компаниях перед национализацией
Об этом сообщает пресс служба НБУ.
Согласно сообщению, суд отказал в удовлетворении иска по двум причинам: во-первых, НБУ наделен полномочиями по принятию решения об определении физических лиц и юридических лиц связанными с банками лицами, во-вторых, ООО "Самтек-Сервис", в соответствии с частью 1 статьи 52 закона Украины "О банках и банковской деятельности", является связанным с ПриватБанком лицом.
"Национальный банк надеется, что указанная судебная практика будет применяться другими судами при рассмотрении соответствующих исков по обжалованию вопросов связанности с ПАО КБ "ПриватБанк". В настоящее время в Национальный банк было подано более 40 исков об обжаловании связанности с ПАО КБ "ПриватБанк", - уточнила пресс-служба регулятора.
- Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк подал в Израиле иск на $600 млн против Коломойского и Боголюбова.
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