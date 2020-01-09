Переговоров о прямых поставках газа из России в Украину не ведется, - Нафтогаз
9 января, 2020, 12:42
Украина не ведет никаких переговоров о возобновлении прямых поставок российского газа. Хотя соответствующую возможность предусмотрели в договоренностях о транзите газа, заключенных в Минске в конце декабря 2019 года
Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко во время брифинга, передает hromadske.
"Никаких новых контрактов, никаких новых договоренностей о прямых поставках российского газа, либо даже никакого процесса относительно новых договоренностей нет. Сейчас никакого разговора о прямых поставках нет. Но пока нет законодательных ограничений для того, чтобы любой игрок рынка пришел к оператору, забронировал мощности и начал получать прямые поставки из РФ", - сообщил Витренко.
Он напомнил, что Украина не покупает газ у Газпрома напрямую с конца ноября 2015 г. не потому, что это было политическое решение украинских политиков, а потому, что сам Газпром отказался.
- Напомним, до этого российские СМИ сообщали, что в начале 2020 года компания "Газпром" резко сократила поставки газа транзитом через Украину .
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