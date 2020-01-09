На Австралию надвигается новая волна экстремальной жары: возможно усиление лесных пожаров

9 января, 2020, 16:06

Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары, которая может усилить масштабные лесные пожары

Как заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп, в ближайшие 12–36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается "очень опасная и динамичная ситуация", сообщает DW.

В связи с ожидаемым усилением жары власти штата продолжили режим природной катастрофы еще на два дня.

В ряде районов Виктории ожидается "экстремальная ситуация".

Министр штата по делам полиции Лысая Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться.

Ранее власти Виктории распорядилась о новой эвакуации населения.

"Если поступит указание ехать, то вы должны уехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашу безопасность", - сказал глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюс.

Эндрюс вновь призвал жителей прибрежного города Маллакута готовиться к эвакуации. Здесь из-за пожаров недавно оказались заблокированными тысячи людей. Многие из них были эвакуированы военными на кораблях.