На Австралию надвигается новая волна экстремальной жары: возможно усиление лесных пожаров
Как заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп, в ближайшие 12–36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается "очень опасная и динамичная ситуация", сообщает DW.
В связи с ожидаемым усилением жары власти штата продолжили режим природной катастрофы еще на два дня.
В ряде районов Виктории ожидается "экстремальная ситуация".
Министр штата по делам полиции Лысая Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться.
Ранее власти Виктории распорядилась о новой эвакуации населения.
"Если поступит указание ехать, то вы должны уехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашу безопасность", - сказал глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюс.
Эндрюс вновь призвал жителей прибрежного города Маллакута готовиться к эвакуации. Здесь из-за пожаров недавно оказались заблокированными тысячи людей. Многие из них были эвакуированы военными на кораблях.
- Напомним, что пятый президент Украины Петр Порошенко призвал украинскую власть помочь народу Австралии в борьбе с лесными пожарами.
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