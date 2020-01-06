Петр Порошенко призвал помочь народу Австралии в борьбе с лесными пожарами

6 января, 2020, 16:38

Лесные пожары в Австралии - не локальная история, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины

Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал в социальных сетях:

"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!

Все последние годы Австралия ощущала близость трагедии Украины по поводу противодействия российской агрессии. Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!

#Pray_for_Australia