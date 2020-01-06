Петр Порошенко призвал помочь народу Австралии в борьбе с лесными пожарами
6 января, 2020, 16:38
Лесные пожары в Австралии - не локальная история, а трагедия мирового масштаба, которая требует солидарной поддержки и помощи от Украины
Об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал в социальных сетях:
"Глубокие соболезнования семьям погибших и всему дружественному австралийскому народу. Украине нужно демонстрировать надлежащий уровень солидарности и помощи настоящим партнерам и союзникам. Самое время поднять трубку и набрать премьер-министра Моррисона. Предложить помощь и украинских спасателей!
Все последние годы Австралия ощущала близость трагедии Украины по поводу противодействия российской агрессии. Не будьте в заблуждении - события в Австралии угрожают глобальными последствиями!
#Pray_for_Australia
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-