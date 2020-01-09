Макогон объяснил, как повлияет запуск "Турецкого потока" на Украину

9 января, 2020, 09:53

В связи с запуском "Турецкого потока" транзит газа по территории Украины в этом году снизится до около 15 млрд куб. м.

Об этом глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Макогон отметил, что транзит газа через Украину в балканском направлении с 1 января осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе ", - добавил он.