В УПЦ (МП) показали, как Ломаченко в рясе принимает участие в богослужении в Иерусалиме. ФОТО
26 декабря, 2019, 10:16
Украинский боксер Василий Ломаченко совершил паломничество в Иерусалим с представителями УПЦ (МП) и принял участие в богослужении
Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) Геннадий Елин в facebook.
Во время паломничества боксер принял участие в божественной литургии в храме Иерусалимской православной церкви. Ломаченко вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.
- Напомним, 14 декабря 2018 г. во время церемонии награждения "Будущее нации" глава УПЦ МП Онуфрий вручил боксеру Александру Усику негосударственный орден преподобного Ильи Муромца I степени.
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