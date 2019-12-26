В УПЦ (МП) показали, как Ломаченко в рясе принимает участие в богослужении в Иерусалиме. ФОТО

26 декабря, 2019, 10:16

Украинский боксер Василий Ломаченко совершил паломничество в Иерусалим с представителями УПЦ (МП) и принял участие в богослужении

Об этом сообщил заведующий канцелярией Запорожской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) Геннадий Елин в facebook.

Во время паломничества боксер принял участие в божественной литургии в храме Иерусалимской православной церкви. Ломаченко вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.