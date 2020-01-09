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Espreso.tvОбществоГазпром отказался от компенсации за поставки газа на оккупированный Донбасс - Витренко

Газпром отказался от компенсации за поставки газа на оккупированный Донбасс - Витренко

Газпром полностью отказался от компенсации за поставки природного газа на оккупированный Донбасс в рамках соглашения, подписанного с Украиной

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Интерфакс-Украина.

По его словам, соглашение не предусматривает возврата Газпрому конфискованных активов.

"В рамках этого урегулирования Газпром отказался от этой компенсации. Он согласился с тем, что стоимость конфискованных в Украине его активов уже никогда не будет возвращена и компенсирована. Этот вопрос закрыт", - сказал Витренко.

  • Украина не ведет никаких переговоров о возобновлении прямых поставок российского газа. Хотя соответствующую возможность предусмотрели в договоренностях о транзите газа, заключенных в Минске в конце декабря 2019 года.

 

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