Бывший игрок "Шахтера" возглавил польскую команду

9 января, 2020, 16:11

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовски стал тренером "Брук-Бет Термалицы", которая выступает во втором польском дивизионе

Об этом сообщает официальный сайт польской команды.

Польский специалист Мариуш Левандовски, известный украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер" и "Севастополь", назначен на должность главного тренера "Брук-Бет Термалицы", которая выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице команда занимает десятое место из 18-ти возможных.

40-летний Левандовски уже имеет тренерский опыт, ранее он возглавлял "Заглембе" из Люблина, откуда был уволен в 2018 году.