Бывший игрок "Шахтера" возглавил польскую команду
9 января, 2020, 16:11
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовски стал тренером "Брук-Бет Термалицы", которая выступает во втором польском дивизионе
Об этом сообщает официальный сайт польской команды.
Польский специалист Мариуш Левандовски, известный украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер" и "Севастополь", назначен на должность главного тренера "Брук-Бет Термалицы", которая выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице команда занимает десятое место из 18-ти возможных.
40-летний Левандовски уже имеет тренерский опыт, ранее он возглавлял "Заглембе" из Люблина, откуда был уволен в 2018 году.
- В октябре 2018-го польский клуб "Заглембе" уволил с поста главного тренера экс-игрока "Шахтера" Мариуша Левандовски.
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