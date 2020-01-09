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Espreso.tvСпортБывший игрок "Шахтера" возглавил польскую команду

Бывший игрок "Шахтера" возглавил польскую команду


фото: termalica.brukbet.com
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Мариуш Левандовски стал тренером "Брук-Бет Термалицы", которая выступает во втором польском дивизионе

Об этом сообщает официальный сайт польской команды.

Польский специалист Мариуш Левандовски, известный украинским болельщикам благодаря выступлениям за донецкий "Шахтер" и "Севастополь", назначен на должность главного тренера "Брук-Бет Термалицы", которая выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В турнирной таблице команда занимает десятое место из 18-ти возможных.

40-летний Левандовски уже имеет тренерский опыт, ранее он возглавлял "Заглембе" из Люблина, откуда был уволен в 2018 году.

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