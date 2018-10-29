Польский клуб уволил экс-футболиста "Шахтера" с должности тренера
29 октября, 2018, 14:54
Польский клуб "Заглембе" уволил с поста главного тренера экс-игрока "Шахтера" Мариуша Левандовски
Об этом сообщает официальный сайт "Заглембе".
Руководство польского клуба приняло такое решение после очередного поражения клуба в чемпионате Польши от "Гурника" со счетом 0:2.
"Заглембе" не может выиграть уже в шести матчах, а последняя победа команды датируется 14 сентября. Команда занимает в чемпионате Польши девятое место.
Левандовски не продержался на посту тренера "Заглембе" даже года, он был назначен в ноябре 2017-го.
Мариуш Левандовски выступал за "Шахтер" с 2001 до 2010 года и стал вместе с дончанами обладателем Кубка УЕФА-2009 и пятикратным чемпионом Украины. Также Левандовски играл за польский "Заглембе" и "Дискоболию" и "Севастополь".
- "Реал" после поражения от "Барселоны" решил уволить с поста главного тренера Хулена Лопетеги.
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