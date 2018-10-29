 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Польский клуб уволил экс-футболиста "Шахтера" с должности тренера


фото: eurosport
Польский клуб "Заглембе" уволил с поста главного тренера экс-игрока "Шахтера" Мариуша Левандовски

Об этом сообщает официальный сайт "Заглембе".

Руководство польского клуба приняло такое решение после очередного поражения клуба в чемпионате Польши от "Гурника" со счетом 0:2.

"Заглембе" не может выиграть уже в шести матчах, а последняя победа команды датируется 14 сентября. Команда занимает в чемпионате Польши девятое место.

Левандовски не продержался на посту тренера "Заглембе" даже года, он был назначен в ноябре 2017-го.

Мариуш Левандовски выступал за "Шахтер" с 2001 до 2010 года и стал вместе с дончанами обладателем Кубка УЕФА-2009 и пятикратным чемпионом Украины. Также Левандовски играл за польский "Заглембе" и "Дискоболию" и "Севастополь".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2018 понедельник

больше новостей

29 октября, 2018 понедельник

28 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать