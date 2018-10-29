Польский клуб уволил экс-футболиста "Шахтера" с должности тренера

29 октября, 2018, 14:54

Польский клуб "Заглембе" уволил с поста главного тренера экс-игрока "Шахтера" Мариуша Левандовски

Об этом сообщает официальный сайт "Заглембе".

Руководство польского клуба приняло такое решение после очередного поражения клуба в чемпионате Польши от "Гурника" со счетом 0:2.

"Заглембе" не может выиграть уже в шести матчах, а последняя победа команды датируется 14 сентября. Команда занимает в чемпионате Польши девятое место.

Левандовски не продержался на посту тренера "Заглембе" даже года, он был назначен в ноябре 2017-го.

Мариуш Левандовски выступал за "Шахтер" с 2001 до 2010 года и стал вместе с дончанами обладателем Кубка УЕФА-2009 и пятикратным чемпионом Украины. Также Левандовски играл за польский "Заглембе" и "Дискоболию" и "Севастополь".