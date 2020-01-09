$ 3 млрд от "Газпрома" ожидают распределения, - Витренко

9 января, 2020, 15:25

В "Нафтогазе" рассказали о деньгах, которые выплатил "Газпром" во исполнение решения Стокгольмского арбитража

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает РБК-Украина .

По его словам, "Газпром" выплатил $2,9 млрд Украине живыми деньгами.

"$2,9 млрд мы получили живыми деньгами. Были спекуляции на тему, что мы не получим или будет еще один зачет и так далее. Нет, мы деньгами получили. Сейчас средства никуда не передали. Они находятся на счетах, ждут своего распределения", - заявил Витренко.