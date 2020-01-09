$ 3 млрд от "Газпрома" ожидают распределения, - Витренко
9 января, 2020, 15:25
В "Нафтогазе" рассказали о деньгах, которые выплатил "Газпром" во исполнение решения Стокгольмского арбитража
Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает РБК-Украина .
По его словам, "Газпром" выплатил $2,9 млрд Украине живыми деньгами.
"$2,9 млрд мы получили живыми деньгами. Были спекуляции на тему, что мы не получим или будет еще один зачет и так далее. Нет, мы деньгами получили. Сейчас средства никуда не передали. Они находятся на счетах, ждут своего распределения", - заявил Витренко.
- По словам председателя правления Коболева, НАК "Нафтогаз Украины" не намерен потратить полученные от российского "Газпрома" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом министров Украины.
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