"Не на проедание": Коболев сказал, на что Нафтогаз потратит отсуженные у Газпрома деньги
Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.
"Деньги, которые сейчас находятся у "Нафтогаза"... Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили ", - сказал он.
По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.
"Я считаю, что из этих средств деньги нужно тратить на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты ", - отметил он.
Напомним, 1 января истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом.
По новому контракту в 2020 году Газпром отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 млрд кубометров газа, а в 2021- 2024 годах - не менее 40 млрд кубометров. Договоренности также предусматривали, что Газпром заплатит Нафтогазу $ 2,9 млрд компенсации во исполнение решений Стокгольмского арбитража. Нафтогаз получил эти деньги 27 декабря.
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