"Не на проедание": Коболев сказал, на что Нафтогаз потратит отсуженные у Газпрома деньги

8 января, 2020, 16:16

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не намерена потратить полученные от российского "Газпрома" $ 2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража без обсуждения с Кабинетом министров Украины

Об этом глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в интервью, опубликованном на YouTube-канале компании.

"Деньги, которые сейчас находятся у "Нафтогаза"... Мы ждем разговора с акционером, то есть правительством: как правительство видит дивиденды и налоговую политику. Мы пока ничего из этого не потратили ", - сказал он.

По словам Коболева, у компании нет планов направить средства на погашение долгов компании. Более целесообразным будет направить средства на проекты с дополнительной экономической ценностью.

"Я считаю, что из этих средств деньги нужно тратить на вещи, которые не являются проеданием, а в будущем будут создавать дополнительную экономическую ценность. Такими вещами я считаю энергоэффективность, такими вещами я считаю добычу и инфраструктурные проекты ", - отметил он.

Напомним, 1 января истек заключенный в 2009 году транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом.

По новому контракту в 2020 году Газпром отправит в Европу через украинскую ГТС не менее 65 млрд кубометров газа, а в 2021- 2024 годах - не менее 40 млрд кубометров. Договоренности также предусматривали, что Газпром заплатит Нафтогазу $ 2,9 млрд компенсации во исполнение решений Стокгольмского арбитража. Нафтогаз получил эти деньги 27 декабря.