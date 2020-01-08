 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИран решил не передавать никому "черные ящики" украинского Boeing

Иран решил не передавать никому "черные ящики" украинского Boeing


фото: reuters
Расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, который разбился в Тегеране, состоится в Иране уполномоченными организациями

Об этом сообщил в среду начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации авиации Ирана Хасан Резаифар, передает ISNA.

По его словам, работа будет проводиться уполномоченной государственной лабораторией.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа будет проводится уполномоченной государственной лабораторией. Иран решил не передавать никому "Черные ящики" украинского Boeing. Это будет сделано в Иране", - заявил чиновник.

Агентство Mehr сообщило, что руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне.

  • Ранее Иран заяив, не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился у Тегерана, компании Boeing. Пока неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2020 среда

больше новостей

8 января, 2020 среда

7 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать