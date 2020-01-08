8 января, 2020, 15:56

Расшифровка данных бортовых самописцев украинского самолета Boeing 737, который разбился в Тегеране, состоится в Иране уполномоченными организациями

Об этом сообщил в среду начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации авиации Ирана Хасан Резаифар, передает ISNA.

По его словам, работа будет проводиться уполномоченной государственной лабораторией.

"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа будет проводится уполномоченной государственной лабораторией. Иран решил не передавать никому "Черные ящики" украинского Boeing. Это будет сделано в Иране", - заявил чиновник.

Агентство Mehr сообщило, что руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне.