Иран решил не передавать никому "черные ящики" украинского Boeing
Об этом сообщил в среду начальник департамента реагирования на чрезвычайные события Организации авиации Ирана Хасан Резаифар, передает ISNA.
По его словам, работа будет проводиться уполномоченной государственной лабораторией.
"Черные ящики у нас, и действующие законы устанавливают правила, где и как их нужно расшифровывать. Прямо говорится, что эта работа будет проводится уполномоченной государственной лабораторией. Иран решил не передавать никому "Черные ящики" украинского Boeing. Это будет сделано в Иране", - заявил чиновник.
Агентство Mehr сообщило, что руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде также указал, что Тегеран не планирует передавать самописцы компании Boeing или американской стороне.
- Ранее Иран заяив, не передаст черные ящики украинского самолета, который разбился у Тегерана, компании Boeing. Пока неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.
Читайте также
-
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести
-
6 января, 2020 Виталий Портников: Проблема в Украине, а не в Омане
Читайте также
-
-
-
8 января, 2020 Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести