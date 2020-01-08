В ГСЧС рассказали, как спасли заблудившихся в Карпатах туристов

8 января, 2020, 15:48

7 января двое туристов из Львовской области сообщили, что заблудились во время прохождения туристического маршрута в районе горы Гемба Межгорского района

Об успешной операции по спасению отчитываются в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Спасатели рассказывают, что в 16:30 в Службу спасения Закарпатья позвонили туристы (женщина 1994 года рождения и мужчина 1982 года рождения) и сообщили, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Гемба Межгорского района они потеряли ориентир на местности и заблудились.

Туристы бродили больше двух часов в темноте по горам.

"В 18:30 чрезвычайники горного поисково-спасательного отделения с. Нижние Ворота Воловецкого района нашли туристов и доставили к месту временного проживания, в с. Пилипец Межгорского района. В медицинской помощи они не нуждались", - отмечают в ГСЧС.

Спасатели выразили радость, что история завершилась хэппи-эндом.