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Espreso.tvОбществоВ ГСЧС рассказали, как спасли заблудившихся в Карпатах туристов

В ГСЧС рассказали, как спасли заблудившихся в Карпатах туристов


фото: ДСНС
7 января двое туристов из Львовской области сообщили, что заблудились во время прохождения туристического маршрута в районе горы Гемба Межгорского района

Об успешной операции по спасению отчитываются в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Спасатели рассказывают, что в 16:30 в Службу спасения Закарпатья позвонили туристы (женщина 1994 года рождения и мужчина 1982 года рождения) и сообщили, что во время прохождения туристического маршрута в районе горы Гемба Межгорского района они потеряли ориентир на местности и заблудились.

Туристы бродили больше двух часов в темноте по горам.

"В 18:30 чрезвычайники горного поисково-спасательного отделения с. Нижние Ворота Воловецкого района нашли туристов и доставили к месту временного проживания, в с. Пилипец Межгорского района. В медицинской помощи они не нуждались", - отмечают в ГСЧС.

Спасатели выразили радость, что история завершилась хэппи-эндом.

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