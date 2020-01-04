В Карпатах начинают сходить снежные лавины
4 января, 2020, 16:49
Государственная пограничная служба Украины предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах
Об этом информирует Еспресо.TV.
"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях снеголавинные сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, в западной части страны сегодня днем 1-5 градусов тепла, мокрый снег.
В течение дня 5 января по Ивано-Франковской области и городу ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.
На дорогах ожидается гололедица (1 уровень опасности, желтый).
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