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Espreso.tvОбществоВ Карпатах начинают сходить снежные лавины

В Карпатах начинают сходить снежные лавины


фото: rakhivnews.in.ua
Государственная пограничная служба Украины предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах

Об этом информирует Еспресо.TV.

"По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях снеголавинные сезон объявляется открытым", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в западной части страны сегодня днем 1-5 градусов тепла, мокрый снег.

В течение дня 5 января по Ивано-Франковской области и городу ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

На дорогах ожидается гололедица (1 уровень опасности, желтый).

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