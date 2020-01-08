Ряд авиакомпаний отменили рейсы над Ираном
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Иностранные СМИ сообщают о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa решила приостановить выполнение рейсов в Иран после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по объектам США в Ираке. Все рейсы в Иран и Ирак также отменила французская авиакомпания Air France ", - говорится в сообщении.
Рейсы в Иран отменили: сингапурская Singapore Airlines; тайваньская Taiwan's EVA; малайзийская Malaysia Airline; авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Emirates Airline.
РБК-Украина отмечает, что тайваньская и малайзийская авиакомпании также приостановили рейсы над Ираком.
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Ранее сообщалось, что авиакомпании начали перенаправлять рейсы из воздушного пространства Ирана.
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Также, 8 января, самолет МАУ Boeing 737 разбился возле иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
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