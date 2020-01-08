Авиакомпании перенаправляют рейсы из воздушного пространства Ирана
Об этом сообщает CNN.
Авиакомпания Singapore Airlines отметила в своем заявлении в среду, что ее рейсы в Европу и за ее пределами были перенаправлены из воздушного пространства Ирана. Там добавили, что "внимательно следят за ситуацией и при необходимости внесут соответствующие коррективы в свои маршруты".
Представитель тайваньской авиакомпании EVA Air заявил, что европейские рейсы перевозчика стали избегать полетов над Ираном в среду для обеспечения безопасности.
Также в Malaysia Airlines заявили, что за последних событий "будут избегать конфликтного воздушного пространства Ирана".
И в EVA Air, и в Malaysia Airlines добавили, что они не летают над Ираком.
Напомним, сегодня Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
Ответственность за атаку взяло на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.
Кроме того, утром в среду самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Предварительно причиной катастрофы называют технические неполадки. На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа, которые были украинцами.
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