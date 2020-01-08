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Espreso.tvОбществоАвиакомпании перенаправляют рейсы из воздушного пространства Ирана

Авиакомпании перенаправляют рейсы из воздушного пространства Ирана

Международные авиакомпании начали перенаправлять рейсы из воздушного пространства Ирана после того, как страна запустила несколько ракет по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака

Об этом сообщает CNN.

Авиакомпания Singapore Airlines отметила в своем заявлении в среду, что ее рейсы в Европу и за ее пределами были перенаправлены из воздушного пространства Ирана. Там добавили, что "внимательно следят за ситуацией и при необходимости внесут соответствующие коррективы в свои маршруты".

Представитель тайваньской авиакомпании EVA Air заявил, что европейские рейсы перевозчика стали избегать полетов над Ираном в среду для обеспечения безопасности.

Также в Malaysia Airlines заявили, что за последних событий "будут избегать конфликтного воздушного пространства Ирана".

И в EVA Air, и в Malaysia Airlines добавили, что они не летают над Ираком.

Напомним, сегодня Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ответственность за атаку взяло на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

Кроме того, утром в среду самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Предварительно причиной катастрофы называют технические неполадки. На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа, которые были украинцами.

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