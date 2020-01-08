Авиакомпании перенаправляют рейсы из воздушного пространства Ирана

8 января, 2020, 10:47

Международные авиакомпании начали перенаправлять рейсы из воздушного пространства Ирана после того, как страна запустила несколько ракет по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака

Об этом сообщает CNN.

Авиакомпания Singapore Airlines отметила в своем заявлении в среду, что ее рейсы в Европу и за ее пределами были перенаправлены из воздушного пространства Ирана. Там добавили, что "внимательно следят за ситуацией и при необходимости внесут соответствующие коррективы в свои маршруты".

Представитель тайваньской авиакомпании EVA Air заявил, что европейские рейсы перевозчика стали избегать полетов над Ираном в среду для обеспечения безопасности.

Также в Malaysia Airlines заявили, что за последних событий "будут избегать конфликтного воздушного пространства Ирана".

И в EVA Air, и в Malaysia Airlines добавили, что они не летают над Ираком.

Напомним, сегодня Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

Ответственность за атаку взяло на себя Корпус стражей Исламской революции Ирана. В своем заявлении они призвали американские войска выйти с территории Ирака, как это решил парламент страны в воскресенье, 5 января.

Кроме того, утром в среду самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Предварительно причиной катастрофы называют технические неполадки. На борту находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа, которые были украинцами.