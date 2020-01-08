 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФорварда "Ливерпуля" признали лучшим футболистом Африки

Форварда "Ливерпуля" признали лучшим футболистом Африки


фото: twitter
Сенегальский нападающий английского "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим футболистом Африки 2019 года

Об этом сообщает Африканская футбольная конфедерация в twitter.

Садио Мане впервые получил награду. В 2017 и 2018 годах приз доставался его партнеру по "Ливерпулю" египтянину Мохаммеду Салах, а сам Мане дважды занимал второе место.

На этот раз Мане опередил в голосовании Салаха и алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

27-летний Садио Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В сезоне-2018/19 форвард стал в составе английского клуба победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Сенегала футболист выиграл серебро Кубка африканских наций-2019.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2020 среда

больше новостей

8 января, 2020 среда

7 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать