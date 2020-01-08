Форварда "Ливерпуля" признали лучшим футболистом Африки

8 января, 2020, 11:46

Сенегальский нападающий английского "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим футболистом Африки 2019 года

Об этом сообщает Африканская футбольная конфедерация в twitter.

Садио Мане впервые получил награду. В 2017 и 2018 годах приз доставался его партнеру по "Ливерпулю" египтянину Мохаммеду Салах, а сам Мане дважды занимал второе место.

На этот раз Мане опередил в голосовании Салаха и алжирского полузащитника "Манчестер Сити" Рияда Мареза.

27-летний Садио Мане выступает за "Ливерпуль" с 2016 года. В сезоне-2018/19 форвард стал в составе английского клуба победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Сенегала футболист выиграл серебро Кубка африканских наций-2019.