Первые отряды турецкой армии вошли в столицу Ливии
По данным ТАСС, об этом сообщил портал AfrigateNews со ссылкой на командующего силами тыловой поддержки правительственных войск в военной кампании "Вулкан гнева" Насера Аммара.
"После того, как первая группа турецких войск прибыла в столицу страны, наши силы теперь смогут нанести большой вред ливийской армии", - сказал Аммар.
По его словам, правительственные силы могут наносить удар по самолетам Ливийской национальной армии генерала Хафтара, "чувствуя за спиной поддержку".
После налетов на контролируемый Хафтаром аэродром Эль-вате в рамках кампании "Вулкан гнева", правительственные войска планируют разбомбить другие базы армии генерала на значительном расстоянии от столицы.
Напомним, в конце декабря правительство Ливии официально запросил в Турции военную поддержку.
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