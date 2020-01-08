Первые отряды турецкой армии вошли в столицу Ливии

8 января, 2020, 11:59

В столицу Ливии Триполи уже прибыли первые отряды Вооруженных сил Турции для поддержки армии правительства национального согласия Фаиза Сараджа

По данным ТАСС, об этом сообщил портал AfrigateNews со ссылкой на командующего силами тыловой поддержки правительственных войск в военной кампании "Вулкан гнева" Насера Аммара.

"После того, как первая группа турецких войск прибыла в столицу страны, наши силы теперь смогут нанести большой вред ливийской армии", - сказал Аммар.

По его словам, правительственные силы могут наносить удар по самолетам Ливийской национальной армии генерала Хафтара, "чувствуя за спиной поддержку".

После налетов на контролируемый Хафтаром аэродром Эль-вате в рамках кампании "Вулкан гнева", правительственные войска планируют разбомбить другие базы армии генерала на значительном расстоянии от столицы.

Напомним, в конце декабря правительство Ливии официально запросил в Турции военную поддержку.