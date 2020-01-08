Катастрофа украинского самолета в Иране: в МИД исключают версию теракта и подтверждают гибель всех пассажиров и членов экипажа
Об этом написало посольство Украины в Иране.
"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении.
По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины, пишут в посольстве.
Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины.
"К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли", - подтверждают в МИД.
"Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших. Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим. Посол Украины в Иране, Сергей Бурдиляк, находится на месте аварии", - пишет пресс-служба посольства.
Для родственников жертв и представителей СМИ Посольством открыта горячая линия (+98 21) 22 72 26 58
Подробности трагедии здесь .
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