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Espreso.tvОбществоКатастрофа украинского самолета в Иране: в МИД исключают версию теракта и подтверждают гибель всех пассажиров и членов экипажа

Катастрофа украинского самолета в Иране: в МИД исключают версию теракта и подтверждают гибель всех пассажиров и членов экипажа


фото: Reuters
По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам

Об этом написало посольство Украины в Иране.

"По предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается", - говорится в сообщении.

По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется, кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины, пишут в посольстве.

Также на борту находились 9 членов экипажа - граждане Украины.

"К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли", - подтверждают в МИД.

"Посольство выражает свои соболезнования всем близким и родственникам погибших. Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим. Посол Украины в Иране, Сергей Бурдиляк, находится на месте аварии", - пишет пресс-служба посольства.

Для родственников жертв и представителей СМИ Посольством открыта горячая линия (+98 21) 22 72 26 58

Подробности трагедии здесь .

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