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Espreso.tvОбществоГривна ослабла на закрытии межбанка

Гривна ослабла на закрытии межбанка

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка 8 января установились на уровне 23,97 - 24,0 грн за доллар

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 23,97 - 24,0 гривны; евро - 26,66 - 26,69 гривны;

8 января котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 - 23,88 грн за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 1 копейку, установив его на 8 января на уровне 23,67 грн за доллар.

  • Ранее сообщалось, что в течение 2019 года курс украинской национальной валюты укрепился относительно всех валют мира.
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