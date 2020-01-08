Гривна ослабла на закрытии межбанка

8 января, 2020, 18:24

Котировки гривны к доллару на закрытии межбанка 8 января установились на уровне 23,97 - 24,0 грн за доллар

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими: доллар США - 23,97 - 24,0 гривны; евро - 26,66 - 26,69 гривны;

8 января котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,84 - 23,88 грн за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 1 копейку, установив его на 8 января на уровне 23,67 грн за доллар.