В 2019 году гривна укрепилась относительно всех валют мира, - НБУ
8 января, 2020, 11:11
В течение 2019 курс украинской национальной валюты укрепился относительно всех валют мира ,. Благодаря этому гривна стала валютой, которая больше всего выросла за 2019 год
Об этом сообщили в пресс служба Национального банка.
Согласно данным НБУ, по отношению к гривне девальвировали все мировые валюты, в том числе американский доллар - на 14,5%, евро - на 16,2%, китайский юань - на 15,6%, польский злотый - на 15,3%, британский фунт - на 11,8% и швейцарский франк - на 12,9%.
"Меньше всего за 2019 по украинской валюты снизились обменные курсы российского рубля и египетского фунта (по - 4,5%), а также таиландского бата (- 7%) и малавийской пятнашки (- 9,3%)", - добавляют в Нацбанке .
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