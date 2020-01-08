В 2019 году гривна укрепилась относительно всех валют мира, - НБУ

8 января, 2020, 11:11

В течение 2019 курс украинской национальной валюты укрепился относительно всех валют мира ,. Благодаря этому гривна стала валютой, которая больше всего выросла за 2019 год

Об этом сообщили в пресс служба Национального банка.

Согласно данным НБУ, по отношению к гривне девальвировали все мировые валюты, в том числе американский доллар - на 14,5%, евро - на 16,2%, китайский юань - на 15,6%, польский злотый - на 15,3%, британский фунт - на 11,8% и швейцарский франк - на 12,9%.

"Меньше всего за 2019 по украинской валюты снизились обменные курсы российского рубля и египетского фунта (по - 4,5%), а также таиландского бата (- 7%) и малавийской пятнашки (- 9,3%)", - добавляют в Нацбанке .