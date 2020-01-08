Бросок на $ 100 тыс .: в НБА фан попал в корзину с центра площадки и сорвал джек-пот
8 января, 2020, 16:16
Фанат баскетбольного клуба "Лос-Анджелас Лейкерс" выиграл $ 100 тыс. в перерыве матча НБА, закинув мяч в корзину с центра площадки
Об этом сообщает официальный twitter баскетбольного клуба.
Во время перерыва матча НБА между "Лос-Анджелас Лейкерс" и "Детройтом" (106: 99) состоялся конкурс, с призовым фондом в $ 100 тыс.
Сорвать джек-пот удалось болельщику "Лейкерс" Эвану, фан забросил мяч в корзину с центра площадки.
From half-court for $ 100k ?! Evan from La Habra is a @MandalayBay Big Shot Jackpot legend! pic.twitter.com/50lrM74nDu- Los Angeles Lakers (@Lakers) 6 января 2020
- 27 декабря славные спортсмены футболист Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович посоревновались в спортзале и решили, кто из них прыгает выше.
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