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Espreso.tvСпортБросок на $ 100 тыс .: в НБА фан попал в корзину с центра площадки и сорвал джек-пот

Бросок на $ 100 тыс .: в НБА фан попал в корзину с центра площадки и сорвал джек-пот


фото: twitter
Фанат баскетбольного клуба "Лос-Анджелас Лейкерс" выиграл $ 100 тыс. в перерыве матча НБА, закинув мяч в корзину с центра площадки

Об этом сообщает официальный twitter баскетбольного клуба.

Во время перерыва матча НБА между "Лос-Анджелас Лейкерс" и "Детройтом" (106: 99) состоялся конкурс, с призовым фондом в $ 100 тыс.

Сорвать джек-пот удалось болельщику "Лейкерс" Эвану, фан забросил мяч в корзину с центра площадки.

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